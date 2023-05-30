Также предатель передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области очередного информатора Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ. Мужчина собирал для россиян данные о дислокации ВСУ на Донбассе.

Как сообщает СБУ, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.

В частности, он передавал оккупантам разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

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Особое внимание предатель уделял маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через реку Северский Донец в направлении Бахмута. Также он передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Эти данные россияне использовали для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

Для передачи разведданных российский агент через запрещенную соцсеть "Одноклассники" находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ, наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол" и разведчиком-сапером батальонов спецназначения "ДНР".

Как уточнили в Офисе генпрокурора, следователи сообщили мужчине о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас суд взял коллаборанта под стражу.

Приговоры предателям Украины - новости

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад 32-летнего жителя Купянска приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационизм. Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и вошел в состав "взвода патрульной службы" россиян на захваченной Харьковщине. Псевдоправоохранитель патрулировал улицы и незаконно задерживал людей.

А ранее Служба безопасности Украины задержала российского агента, передававшего оккупантам разведданные о дислокации и перемещении ВСУ в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка Донецкой области. Задержанный житель Торецка входит в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке.

Также СБУ задержала еще одну предательницу, собиравшую для россиян разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на Бахмутском направлении. Прежде всего она пыталась установить координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и системы ПВО украинских защитников.

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