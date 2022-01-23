В Черниговской области силовики провели учения.

На Черниговщине координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ провела обучение по нейтрализации вражеской диверсионной группы вблизи северной границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничники Черниговского отряда, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Тренировки проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.

По легенде учений, на территорию контролируемого пограничного района Черниговской области проникла диверсионно-разведывательный группа. Условные диверсанты планировали нанести государству значительный экономический ущерб и дестабилизировать общественно-политическую обстановку в приграничных районах Украины.

Для разоблачения и нейтрализации условной диверсионно-разведывательной группы участники учений провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий.

"В заключительной фазе тренировок спецназовцы провели успешную операцию по нейтрализации "диверсантов" в районе пограничного пункта пропуска", – говорится в сообщении.Читайте такжеУничтожение "Градами": ВСУ провели зрелищные учения на Херсонщине (фото, видео)

Во время тренировок участники приобрели опыт и практические навыки. А координационная группа проверила готовность всех субъектов борьбы с терроризмом для противодействия возможным диверсионным угрозам и уровень межведомственного взаимодействия во время проведения спецоперации.

Напомним, Черниговщина граничит с Беларусью. Ранее так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко обвинил украинское руководство в "неадекватности" и говорил, что границу с нашим государством необходимо "надежно защитить".

В феврале Беларусь и Россия решили провести военные учения, в частности, у границы Украины. Русские истребители уже отправились на белорусскую территорию.

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