СБУ показала, как "рашист" признается жене, что не ожидал такого отношения от украинского народа.
Видео опубликовано в Telegram-аккаунте ведомства.
Мужчина на видео – единственный, кто выжил из целого взвода российских захватчиков. И когда его нашли, то спасли и сделали операцию.
"Да, относятся хорошо, сделали операцию, сейчас лежу в палате. Созвонись со всеми женами ребят, надо будет как-то выйти на часть, на армию. Надо забирать наших ребят отсюда. Выходи на наше руководство, на всех. До Читы дозванивайся, надо ребят отсюда забирать. Я тоже хочу домой", - говорит мужчина на видео.
"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!"- говорит Жена русского захватчика.
Женщина готовится идти к руководству воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноцид мирного населения в Украине.
Напомним, российские военные, которые бомбили телебашню в Киеве убили сотрудника одного из столичных СМИ. Погиб оператор канала Киев.Live Евгений Сакун.