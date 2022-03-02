На видео военный российской армии признается, что не ожидал такого отношения со стороны украинцев.

СБУ показала, как "рашист" признается жене, что не ожидал такого отношения от украинского народа.

Видео опубликовано в Telegram-аккаунте ведомства.

Мужчина на видео – единственный, кто выжил из целого взвода российских захватчиков. И когда его нашли, то спасли и сделали операцию.

"Да, относятся хорошо, сделали операцию, сейчас лежу в палате. Созвонись со всеми женами ребят, надо будет как-то выйти на часть, на армию. Надо забирать наших ребят отсюда. Выходи на наше руководство, на всех. До Читы дозванивайся, надо ребят отсюда забирать. Я тоже хочу домой", - говорит мужчина на видео.

"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!"- говорит Жена русского захватчика.

Женщина готовится идти к руководству воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноцид мирного населения в Украине.

Напомним, российские военные, которые бомбили телебашню в Киеве убили сотрудника одного из столичных СМИ. Погиб оператор канала Киев.Live Евгений Сакун.

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