Дело назначено к рассмотрению на 29 марта.

Кассационный суд в составе Верховного суда вынес решение 26 февраля об открытии производства по одному из дел о применении санкций против телеканалов.

Как сообщается на странице ВС в Facebook, производство открыто по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, оспаривающего указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021. Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам.

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Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 29 марта на 14:30.

Кроме того, 26 февраля в КАС ВС поступили иски от ООО «Лидер ТВ» и ООО «Новый формат ТВ», которым обжалуется указанный выше указ президента, а именно п. 5 и п. 2 приложения № 2 соответственно относительно санкций к истцам.

Санкции против телеканалов Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne ».

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях.

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Автор: Инна Андалицкая