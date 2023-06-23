После 11-й не стоит использовать этикетную формулу на украинском "Доброго ранку!", советует он.

Задумывались ли вы, до какого времени уместно здороваться на украинском словами "Доброго ранку"? На этот вопрос в эфире "Сніданку з 1+1" ответил самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко.

Он рассказал, что означают слова "південь" и "північ", когда их используют в обозначение времени. "Південь" - это 12 часов дня, время наивысшего стояния солнца над горизонтом, а "північ" - 12 часов ночи, время на границе двух суток. Отсюда и наречия "опівдні" и "опівночі", их мы пишем вместе", - объясняет учитель.

Также он ответил, до которого часа длится утро, потому что словари об этом молчат. Ученые отмечают, что у каждого свои временные границы утра, они зависят от времени года, климатической зоны, от образа жизни человека.

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"Обычно утро длится с 6 до 11, поэтому после 11:00 не стоит использовать этикетную формулу "Доброго ранку!". В это время уже говорим "Добрий день", - подытожил Авраменко.

Самая распространенная языковая ошибка украинцев

Ранее Авраменко рассказывал, что употребление предлога "по" - одна из самых распространенных ошибок украинцев. Поэтому он подготовил тестовое задание: нужно выбрать строку, в которой нет ошибки.

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