Его арестовали без права на залог.

Настоятеля Свято-Успенской Святогорской лавры (МП) митрополита Арсения, который распространял информацию о расположении Сил обороны Украины в Донецкой области, взяли под стражу. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в сентябре 2023 года настоятель лавры распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской общины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Настоятелю грозит до 8 лет лишения свободы.

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Ранее Служба безопасности Украины сообщила священнику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности).

По данным спецслужбы, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

"Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграм-канала. Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы о войне в Украине. В частности, об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

Церковная хористка "наводила" ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем

В Запорожской области Служба безопасности Украины задержала церковную хористку и жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая корректировала воздушные атаки противника на позиции ВСУ.

Женщина еще с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

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