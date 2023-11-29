На судебном заседании адвокаты просили об отводе судьи, но их ходатайство осталось не удовлетворенным.

Печерский районный суд Киева продлил митрополиту Украинской православной церкви (Московского партриархата) Павлу Лебедю (известному как Паша Мерседес) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца, то есть до 29 января.

Как пишет "Суспильне", сторона обвинения просила продлить меру пресечения Лебедю в виде круглосуточного домашнего ареста и возложить на него обязанности, в частности, являться к прокурору, не общаться со свидетелями.

Прокуророр напомнил, что митрополита обвиняют в умышленном разжигании вражды, оправдывании российской агрессии против Украины с 2014 года, оскорблении чувств граждан через их религиозные убеждения.

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"33 млн грн был залог. У Лебедя домашний арест и он должен прибывать к следственному судье, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет. Он может влиять на свидетелей и потерпевших, может совершить новые правонарушения. Прошу продлить срок действия этих мер на 60 суток. Он должен прибывать к прокурору суда, не отлучаться без разрешения суда, не общаться со свидетелями", - сказал прокурор.

На судебном заседании адвокаты просили об отводе судьи. По их словам, судья игнорирует ходатайство стороны защиты, проводит заседание во время воздушной тревоги.

"Есть нарушения, которые мы зафиксировали. Действия, которые совершались, учитывая документы, которые были стороной защиты, ставит под сомнение беспристрастность данного судьи", - заявил защитник Андрей Доманский.

Пока судья в совещательной комнате решал, удовлетворять ли ходатайство об отводе, митрополит УПЦ Павел Лебедь рассказал журналистам: "Меня охраняют 12 машин, я сам не знаю кто они, еще умудряются лазить с фонариком по заборам. Я не сделал ничего из того, о чем меня сегодня судят. Это несправедливо. Кто пострадавший? Каким образом? Что я им сделал, что они пострадали от меня?".

Он заявил представителям СМИ также, что перенес инфаркт и является инсулинозависимым. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов митрополита Павла об отводе судьи.

Дело Павла Лебедя-что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля СБУ вручила "Паше-Мерседесу" подозрение по двум статьям - разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию.

1 апреля Шевченковский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Позже это решение защита Лебедя обжаловала.

14 июля суд заменил домашний арест на содержание под стражей до 14 августа или же внесение залога размером более 33 млн грн. уже 7 августа Лебедь вышел из-под стражи под залог.

СБУ заверила, что выход Лебедя из-под стражи не освобождает его от уголовной ответственности.

13 августа "Суспильне" со ссылкой на сведения от адвоката сообщило, что 11 августа Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей для "Паши-Мерседеса". Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более, чем на два месяца.

14 августа адвокат бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя Никита Чекман сообщил, что митрополита был госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева. По словам защитника, митрополиту была проведена операция.

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