Почти 90% опрошенных выражают намерение вернуться домой.

Почти 40% опрошенных украинцев, которые работали до 24 февраля, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме.

Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг" в рамках 14-й волны проекта "Украина в условиях войны".

Отмечается, что практически неизменным остается количество респондентов, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания с 24 февраля. В то же время, в отличие от предыдущих замеров, растет количество внутренне перемещенных лиц из восточных и южных регионов, уменьшается – из центральных.

"87% опрошенных выражают намерение вернуться домой: 15% - в ближайшее время, 24% – хотят вернуться, но еще подождут, 48% – вернутся, но после окончания войны. 8% отметили, что уже не вернутся домой", - показало исследование.

По сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, и растет количество тех, кто вернется после войны, или же вообще не вернется.

"Продолжается постепенное возвращение граждан к местам работы. Сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% – работают дистанционно, 7% – нашли новое место работы. Несмотря на это треть таких опрошенных до сих пор не работают", - говорится в результатах опроса.

Больше всего последних среди самых молодых и старших опрошенных, женщин, жителей востока и юга страны.

В динамике лучшая ситуация с возвращением на работу среди жителей центра и запада, худшая – востока, добавили социологи.

*** Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 18-19 июня. Исследование было проведено среди населения Украины в возрасте от 18 лет и во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. 1 тыс. 200 респондентов были опрошены методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Война в Украине и ситуация на рынке труда:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

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