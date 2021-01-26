В сети разгорелся скандал из-за толстовки с надписью Russia в одном из харьковских магазинов.
Фотографии кофты распространили вчера в одном из местных Telegram-каналов.
"Зрада дня" в Харькове. Секонд "Эконом-класс" на проспекте Гагарина, 20, висит шестой день завоза из семи, никто не покупает. На претензию к старшему продавцу ответила, что это просто вещь", - сказано в сообщении.
Пользователи сети по-разному отреагировали на скандал вокруг толстовки. Многие были эмоциональны, будучи уверенными, что такие вещи недопустимо продавать в Украине.
"Россию стереть с атласа нужно однозначно. Вопрос времени", "Сойдёт на половую тряпку в сарай)", - комментировали пользователи сети.
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Их оппоненты уверены, что не стоило предъявлять претензии продавцу.
"Кто эти люди, которые предъявляют претензии за олимпийку", "Катастрофа! Вот прямо представляю, как я или мои друзья подошли бы и начали гневно требовать убрать эту мастерку", - отметили некоторые комментаторы.
Третья категория считает, что вопрос в принципе не стоит внимания.
"Людям заняться нечем, как тряпье обсуждать".
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