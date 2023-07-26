Все проще - нужны комплектующие и подвалы, где будут работать специалисты.

Для массового производства дронов, которых сейчас не хватает, нужны не заводы, а комплектующие и подвалы, где специалисты их будут собирать.

Об этом сказал в эфире телемарафона командир взвода аэроразведки 17-й отдельной танковой Криворожской бригады Вячеслав Воробьев, который сейчас находится возле Бахмута. Он отметил, что количество российских дронов на фронте увеличилось.

"Количество дронов с российской стороны постепенно увеличивается, а с нашей – темпы значительно меньше", - сообщил он.

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По его словам, заводы для изготовления дронов Украине не нужны.

"Надо комплектующие и надо подвал с людьми, которые умеют работать. Это массовый фейк о заводе", - подчеркнул он.

Воробьев подчеркнул, что для того, чтобы возросло количество украинских дронов необходимо комплексно решать вопрос.

"Нужно, чтобы были закупки любых дронов со стороны государства - начиная с гражданских известных нам "Мавиков" и выделять средства бюджета на это. Если мы говорим о дронах, которые можно собрать в подвалах, то здесь необходимы комплектующие, потому что враг закупает большую часть комплектующих в Китае и до нас они не доходят, поэтому нам надо делать "оптовые" закупки и забирать комплектующие прямо с заводов, а не с розничной торговли", - подчеркнул он.

В Украине развивается "Армия дронов"

Как известно, по данным министерства цифровой политики, которые обнародованы сегодня, до конца этого года "Армия дронов" вырастет до десятков тысяч беспилотников. Только за май-июль 2023 года Госспецсвязи законтрактовал в 4 раза больше БПЛА, чем в 2022 году.

Вчера, 25 июля, президент Владимир Зеленский заверил, что украинские дроны в борьбе с российскими оккупантами будут чаще применяться.

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