Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии.

Президент Владимир Зеленский заверил, что хорошие новости с применением украинских дронов в борьбе с российскими оккупантами будут чаще.

По его словам, сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. "Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как армия будет увеличиваться", - заявил глава государства в видеообращении

Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, которые способны действовать на большом расстоянии. "Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", - сказал Зеленский.

Видео дня

Армия дронов: что известно

Целью проекта является приобретение дронов-разведчиков, которые смогут закрыть всю линию фронта. В июле прошлого года начался сбор средств и БПЛА для этой инициативы.

Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые могут двигаться до одних суток, почти незаметно преодолевая расстояние в 160 километров. Дроны оснащены камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением.

Вас также могут заинтересовать новости: