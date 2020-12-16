На время зимних праздников на Банковой смонтировали праздничную площадку для детей и взрослых.

Под окнами Офиса президента на Банковой уже установили новогоднее дерево.

Фото опубликовано на сайте Страна.

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Елку поставили на территории так называемого рождественского городка. Украсили пышную красавицу традиционными новогодними игрушками, колокольчиками и красными лентами, придерживаясь современных западных традиций.

Установлено дерево размером в три этажа. Под ОП уже появились первые желающие сфотографироваться с президентской елкой.

На время зимних праздников на Банковой смонтировали праздничную площадку для детей и взрослых. На территории обустраивают каток, уже поставили карусель, организовывают резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

Площадка будет работать с 10:00 до 21:00 всю зиму без выходных. Локацию откроют 19 декабря. Для входа граждане обязательно должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Как празднуют Новый год 2021 в Киеве

Праздничные локации на Софиевской площади обустроят в стиле волшебного леса. Из-за коронавирусных ограничений не будет фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Однако в столице можно будет посмотреть творечские инсталляции, сфотографироваться в фотозоне, приобрести сувениры, напитки и закуски.

В Киеве будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 километров от Арки дружбы народов до Контрактовой площади. Часть домиков с напитками разместят на Владимирской горке. Новогодней ярмарки в этом году не будет.

Празднование Нового года 2021 в Киеве традиционно начнется вечером 31 декабря и закончится далеко за полночь 1 января. Центральные улицы города будут украшены праздничной иллюминацией. В период новогодних праздников будет перекрыта для транспорта часть центральных киевских улиц и площадей, на которых будут проходить праздничные мероприятия.

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Автор: УНИАН