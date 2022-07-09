Подозреваемый выступает в роли "военного эксперта" и предоставляет комментарии ряду пропагандистских теле- и радио каналов РФ.

Российскому журналисту заочно сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников, а также незаконном пересечении государственной границы Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, журналист всероссийской государственной телерадиокомпании в марте 2022 года совместно с военнослужащими РФ незаконно пересек государственную границу Украины и ведет репортажи из зон активных боевых действий, освещая события на территории Украины с позиции официальной пропаганды Кремля с целью причинения вреда интересам государства.

Отмечается, что подозреваемый выступает в роли "военного эксперта" и предоставляет комментарии ряду пропагандистских теле- и радио каналов РФ. В этих репортажах и комментариях он оправдывает военные преступления оккупантов, которые убивают мирных жителей и уничтожают инфраструктуру Украины. В своем Телеграм-канале он разместил ролик с военного аэродрома в Гостомеле на фоне уничтоженного оккупантами транспортного самолета АН-225 "Мрия".

Российский пропагандист позиционирует захватчиков как освободителей и говорит о необходимости свержения конституционного строя Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры российскому журналисту заочно сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификації ее участников, а также незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 332-2 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Канада ввела санкции против патриарха Кирилла и российских пропагандистов.

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