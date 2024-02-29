По словам представителя ГУР Андрея Юсова, сейчас РФ массово скупает телеграмм-каналы и аккаунты в социальных сетях для проведения этой акции.

Главное управление разведки (ГУР) знает, кого РФ планирует завербовать или уже завербовала для продвижения российских нарративов и подготовки к операции "Майдан-3", сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Радио Свобода.

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Сейчас у них задача максимально закупить тысячи страниц и аккаунтов. Это будет работа ботоферм, новосозданных или уже кулпених телеграмм-каналов", - сказал Юсов.

Он также добавил, что в списке есть не только люди, которых РФ уже завербовала, но и те, кого Москва хочет привлечь к продвижению пророссийских нарративов. Кроме того, по словам Юсова, Кремль не может рассчитывать на своих предыдущих агентов.

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"Та когорта политических деятелей, которая у них была, она уже засвечена и не имеет никакого влияния в Украине. Но каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают Украину изнутри, которые делегализуют принятие государственных решений, мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", - пояснил представитель ГУР.

Кроме того, он объяснил, как именно РФ вербует агентов. По словам Юсова, не всегда речь идет о прямом сотрудничестве.

"Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за рубежом", - заявил Юсов.

Операция "Майдан-3": что надо знать

Осенью прошлого года Зеленский сообщил, что РФ готовит кампанию по дестабилизации Украины. По его словам, целью россиян является свержение власти и переворот в Украине.

По словам Юсова, российская операция против Украины под названием "Майдан-3" уже идет. Он также отметил, что определенные фазы этой операции РФ уже провалила.

При этом в СБУ сообщили, что спецслужбы РФ хотят через многоуровневую операцию "Майдан-3" подготовить почву для разгрома ВСУ в июне.

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