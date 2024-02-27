Первые фазы спецоперации врага потерпели фиаско, но теперь есть новые планы и новые даты, отметил представитель ГУР МО.

Российская операция против Украины под названием "Майдан-3" продолжается, определенные ее фазы уже провалены. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что 27 февраля было обнародовано совместное заявление Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Оно было посвящено разоблачению этой спецоперации врага и подобных активностей государства-агрессора, направленных на дестабилизацию ситуации внутри Украины и на расшатывание поддержки нашего государства в мире.

"Да, первые фазы, можно утверждать, потерпели фиаско, но теперь есть новые скорректированные планы и новые даты. И кульминация перенесена уже на другие даты – речь идет и об апреле, и о мае. Речь о тех же информационно-психологических операциях, операциях по дезинформации, использовании агентов влияния, лидеров общественного мнения, больших инвестициях врага в работу в социальных сетях. На это враг тратит большие ресурсы и не жалеет их", – акцентировал Юсов.

Представитель украинской разведки отметил, что на проваленных этапах вражеской операции "Майдан-3" уже удалось избежать обвала фронта из-за внутренней нестабильности в Украине.

"Эти операции еще продолжаются. То, что провалено, – мы можем говорить об определенных фазах. Нам удалось избежать раскола общества и обвала фронта из-за внутренней нестабильности. Это то, что хочет получить враг. Он понимает, что Силы безопасности и обороны Украины могут эффективно противодействовать, защищать собственную землю и бороться с агрессором, когда в тылу существует единство, есть поддержка действий государства, есть понимание общества кто враг, а кто друг, и необходимость сопротивляться агрессии дальше. Собственно, всех этих целей врагу не удалось достичь", – подчеркнул Юсов.

Он предупредил, что враг не оставит попыток продолжить следующие фазы операции "Майдан-3". По его словам, какими бы дорогими ни были такие операции, для Москвы они являются более выгодными, чем мобилизация собственных ресурсов, экономики и удерживание своего контингента на украинской территории.

На уточняющий вопрос о том, есть ли основания полагать, что в мае можно ожидать существенного обострения на фронте, Юсов пояснил, что на днях верховный главнокомандующий объявил и прокомментировал тот объем информации, который сейчас можно комментировать.

"Вся необходимая информация передается Главным управлением разведки в Генеральный штаб и к военно-политическому руководству Украины. Необходимые меры принимаются. Если говорить о попытках наступательных действий на отдельных участках и направлениях, то они сейчас продолжаются, и мы видим тяжелую ситуацию на ряде направлений. Это то, что сейчас враг может организовать. Говорить о повторении сценария, скажем, 24 февраля – для этого необходимо было совсем другое количество новых сил и средств противника", – отметил представитель ГУР МО.

Он добавил, что многие решения в России будут приниматься в зависимости от результатов так называемых "выборов" Путина.

"В том числе и решение о дополнительных мобилизационных мероприятиях на территории этого государства. Это также новая реальность, с которой может столкнуться российское общество", – констатировал Юсов.

Российская операция "Майдан-3" в Украине: что известно

Российские спецслужбы намерены через операцию "Майдан-3" подготовить почву для разгрома ВСУ в июне этого года. Об этом говорится в заявлении Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

В Службе безопасности Украины отмечают, что основным направлением деятельности врага может стать срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди международных партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель России – уменьшить поддержку Украины со стороны проукраинской коалиции в мире.

Несколько дней назад о подготовке россиянами самой дорогой в своей истории информационно-психологической спецоперации "Майдан-3" сообщал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он отмечал, что Россия хочет поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине и выражал уверенность, что запланированная операция врага провалится.

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