За принудительное получение такого документа ответственности не будет.

В случае принудительного получения украинцами на временно оккупированных территориях российского паспорта ответственности не будет. Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что Россия на оккупированных территориях Украины вызывающе нарушает нормы международного права.

"Отсутствие легитимных органов власти и правосудия, систематическое навязывание враждебных нарративов и массовые нарушения прав человека стали новой реальностью, которую РФ навязала миллионам украинцев в условиях временной оккупации, заменив цивилизованные условия жизни на пытки", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что у людей в оккупации нет возможности выбора, поэтому им приходится под давлением обстоятельств идти на получение российского паспорта.

Сказано, что на подконтрольных агрессору территориях, происходит насильственная русификация граждан, имеющих украинский паспорт. При этом максимальные страдания Россия наносит мирному населению, потому что расценивает наличие украинского паспорта как акт протеста, поэтому в оккупации местные жители вынуждены взять российское гражданство. В Минюсте отметили:

"Ситуации, когда лицо лишается возможности выбора - практика, которая нередко применяется российской оккупационной властью для влияния на поведение человека, чтобы последний действовал не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений. Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан".

При этом подчеркивают, что лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности.

"Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - отмечают в Минюсте.

В министерстве отмечают, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

"Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Ответственность за деяния, совершенные под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага", - сказано в сообщении.

Выдача паспортов на ВОТ

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что украинцы на временно оккупированных территориях должны брать российский паспорт для сохранения собственной жизни или любым способом выезжать оттуда.

Он отмечал, что всех граждан Украины, которые откажутся от российского паспорта могут арестовать и это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины.

Он посоветовал брать российский паспорт, чтобы выжить в оккупации и дождаться когда будет освобождена эта территория. Он добавил, что принудительная паспортизация - это новое отдельное военное преступление российских захватчиков.

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