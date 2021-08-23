Офис будет работать ежедневно и мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о военной активности, экологической и экономической ситуации во временно оккупированном Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе Офиса "Крымской платформы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время саммита "Крымской платформы" в Киеве.

"Для поддержки нашей деятельности создан Офис "Крымской платформы". Он уже начал работать... Работая ежедневно, офис будет мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о росте военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуации на временно оккупированной территории", - рассказал он.

Зеленский предложил государствам-участникам "Крымской платформы" определить уполномоченных лиц из каждой страны, которые будут поддерживать связь с офисом и координировать работу.

"Крымская платформа" должна стать центром выработки и принятия ключевых международных решений по Крыму. С сегодняшнего дня мы начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли", - подчеркнул он.

Инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве сегодня, 23 августа. Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в нем будут принимать представители более 40 стран и международных организаций.

Автор: Антонина Доломанжи