В МИД отметили, что политические заключенные на территории России и в оккупированном Крыму получают помощь адвокатов и консульскую защиту.

Задержание и арест пятерых крымских татар в оккупированном Россией Крыму является местью и "зачисткой".

Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет "Украина 24".

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций - одна, и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка. Пять задержанных - это активисты, люди, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам. Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где оглашали приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", - сказала Джапарова.

По ее словам, политические заключенные на территории России и в оккупированном Крыму получают помощь адвокатов, финансируемую Украиной через МИД, а также консульскую защиту.

Читайте такжеУкраинский политзаключенный Бекиров перенес микроинсульт в российской колонии

Обыски у крымских татар

17 августа с 4 часов утра в оккупированном Россией Крыму проходили очередные массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма, а также в Гагаринском и Нахимовском районах Севастополя.

В результате обысков были задержаны пять крымских татар: Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаев и Раиф Февзиев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно должным образом отреагировать на нарушения.

Автор: Александр Топчий