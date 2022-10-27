Оккупанты не поставили там ни одной отметки.

В обнаруженном месте массового захоронения в Боровском районе Харьковщины найдено по меньшей мере 17 тел людей – гражданских и военных.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

"По предварительным данным, в могиле похоронено не менее 17 человек – гражданских и военных ВСУ. Три тела военнослужащих следователи изъяли в первый день работы", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что о массовом захоронении сообщили жители села Копанки.

"Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками", - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Дмитрий Сойма заявил, что, по словам местных жителей, украинские военные погибли в бою.

"Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать местным. Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище. Люди нашли три креста, и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки", - сказал он.

Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Массовые захоронения на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 6 октября начальник СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что на деоккупированной части Харьковской области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских, это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что на территории Харьковщины уже фактически эксгумировали более 600 тел погибших, но их не сразу удается идентифицировать.

26 октября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что на только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших. Среди них есть мирные жители и дети.

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