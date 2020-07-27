Полиция отказалась от предоставления вознаграждения за "полтавского террориста"

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и не задерживать злоумышленника самостоятельно.

Полиция Полтавской области отказалась от предоставления вознаграждения за информацию, которая поможет разыскать полтавчанина Романа Скрипника, 23 июля захватившего в заложники правоохранителя и угрожавшего взорвать себя и заложника гранатой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Полтавского облуправления милиции Роман Гришин.

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По его словам, оперативно-розыскные мероприятия для задержания особо опасного злоумышленника продолжаются уже четвертые сутки. Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района.

«На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств. Эти составляющие психологического портрета работники полиции учитывают при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий», - говорит Гришин.

Он также отметил, что правоохранители взвесили все риски и призывают людей быть осторожными, если увидят Романа Скрипника и не задерживать его самостоятельно.

«Он опасен и поэтому этого делать не следует. Необходимо немедленно звонить в полицию», - говорит Гришин.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном по его требованию автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, бежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника были привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптером, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

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