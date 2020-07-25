"Полтавского террориста" ищут с приборами ночного видения и квадрокоптерами: преступник скрывается где-то в полях

Полиция просит граждан самостоятельно не преследовать и не задерживать Романа Скрипника.

До этого времени продолжаются поиски "полтавского террориста" Романа Скрипника. Полиция уже сообщала о работе оперативного штаба, который объединил все силовые учреждения и службы.

Как сообщили изданию "Полтавщина" в пресс-службе полиции области, сейчас более 500 человек проводят оперативные мероприятия, используются все имеющиеся спецсредства — приборы ночного видения и квадрокоптеры.

Читайте такжеВо время операции по задержанию "полтавского террориста" полицейскому наехали на ногу

Злоумышленника разыскивают на Полтавщине вблизи села Великий Байрак, где обустроили штаб по поискам. По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где, по предварительным данным, может скрываться мужчина. Район поиска — около нескольких сотен гектаров.

В полиции попросили граждан ни в коем случае самостоятельно не задерживать и не преследовать Романа Скрипника, ведь он имеет сложный психологический портрет и является непредсказуемым. Учитывая это, полиция обещает вознаграждение, чтобы не спровоцировать граждан к самостоятельным поискам.

Правоохранители также отвергают обвинения в том, что они просто отпустили злоумышленника в лесополосу и не преследовали его. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в интервью «Общественному радио» заявил следующее:

"Скрипнику не дали убежать — ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина — у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что помешало бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном позволить злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, либо пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант".

О других деталях операции по поиску Романа Скрипника полиция не сообщает, ведь такая информация может повредить оперативным действиям.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (угон автомобиля и взятие заложника) и спрятаться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейских, нацгвардійців, кинологов с собаками, специалистов с квадрокоптера, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захват их в качестве заложников, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram