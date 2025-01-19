Соответствующий опрос относительно должности главы академии проводился в приложении "Армия+".

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые назначения, которые связаны с обороной страны. Так, в своем видеообращении глава государства отметил, что назначения будут уже сегодня.

"Поручил министру обороны Украины Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров, и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских ребят на фронте", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в приложении "Армия+" проводился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

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"Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутных войск предложили пять кандидатов - это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, это полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур. Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур", - отметил президент.

Зеленский обратил внимание, что Качур хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. По словам Зеленского, он уже имел разговор с полковником Качуром - у него есть видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск.

"Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии", - отметил президент.

Что известно о Романе Качуре

Роман Качур является полковником, участником российско-украинской войны. Воин получил звание Герой Украины 12 мая 2022 года. Также военный имеет звание рыцаря ордена Богдана Хмельницкого трех степеней.

С 2014 по 2018 годы служил начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины. С марта 2018 по июль 2022 года был командиром 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Создание нового центра НАТО для помощи Украине в Висбадене

И второе назначение, по словам Зеленского, касается бригадного генерала Геннадия Шаповалова, который командовал ОУВ "Таврия" Геннадия Шаповалова:

"Будет работать с нашими партнерами в Висбадене, его задача - это координация помощи по безопасности Украине".

Известно, что летом 2024 года НАТО приняло решение о создании нового центра для координации оказания помощи Украине и проведения учений украинских военнослужащих. Она разместится в Висбадене, Германия.

В Висбадене уже длительное время работает аналогичная структура - американская Группа содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая насчитывает около 300 военных. Новая структура будет вдвое больше. Ожидается, что к ней привлекут около 700 военнослужащих из стран-членов и партнеров НАТО.

В середине октября, через две недели после вступления в должность, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Германию, чтобы посетить центр. Тогда сообщалось, что командный центр все еще формируется, и его персонал находится как в Висбадене, так и в логистических центрах в восточной части альянса.

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