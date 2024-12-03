Ожидалось, что центр начнет работу в октябре.

Создание нового командного центра НАТО по координации обучения и помощи в сфере безопасности для Украины значительно отстает от графика. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, центр НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и обучению для Украины должно было открыться в Висбадене, Германия, этой осенью с 700 сотрудниками.

"Вместо этого центр все еще наращивает свою численность, имея в штате несколько сотен человек. Многие должности все еще остаются незаполненными, поскольку страны не спешат отправлять обещанный персонал", - рассказали изданию источники.

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Создание Командного центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите альянса в июле. Создав этот центр, они согласились взять на себя большую роль в координации военной помощи и обучения для Украины, чтобы сделать помощь Украине более предсказуемой и оградить ее от политических изменений в США на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может свернуть поддержку США.

В середине октября, через две недели после вступления в должность, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил прибыл в Германию, чтобы посетить центр. Тогда сообщалось, что командный центр все еще формируется, и его персонал находится как в Висбадене, так и в логистических центрах в восточной части альянса.

НАТО и Украина

Министры иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря проведут встречу в Брюсселе, на которой главным пунктом повестки станет Украина.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение к возможности приглашения Украины относительно приобретения членства в НАТО. В то же время, по убеждению главы государства, нет никаких рисков в том, чтобы главы МИД стран-членов НАТО на встрече 3-4 декабря рекомендовали пригласить Украину в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте перед началом заседания заявил, что министры иностранных дел стран-членов НАТО будут рассматривать усиление Украины оружием сейчас, а не вопрос будущего членства.

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