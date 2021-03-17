Сама девочка призналась журналистам, что любит своего «партнера» как брата.

Дарья Маханец, мать 8-летней Миланы, дала журналистам комментарий относительно якобы "романа" между ее маленькой дочкой и 13-летним блогером. По ее словам, дети на самом деле лишь повторяют тренды.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Едва встретившись с журналистами, мама восьмилетней блогерши сразу снимает сториз. Замечает, что улыбки на лицах детей — нервные и являются реакцией на стресс от негативных комментариев.

Восьмилетняя Милана Маханец и ее 13-летний друг Паша Пай — маленькие блогеры. За их якобы романом наблюдают миллионы подписчиков. Но некоторые откровенные фото и видео маленькой пары вызвали волну общественного возмущения из-за слишком сексуализированного контекста. Ситуацию взялись исследовать правоохранители.

Мама Миланы говорит, что фото в постели - шутка, да и в целом, дети в основном повторяют тренды, популярные среди других блогеров.

"У них нет отношений. Они... партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. То есть там не вкладывался какой-то смысл, который сейчас преподносится в каком-то извращенном характере", - отмечает Дарья Маханец.

По ее словам, денег за рекламу благодаря Instagram-роману семьи детей не получают. Максимум - какая-то компания может подарить товар за упоминание их бренда,

"Я никогда не планировала зарабатывать деньги на ребенке. Я не планирую сама зарабатывать. Я планирую, что может, когда она вырастет популярным блогером, когда будет в состоянии сама вести страницу — чтобы она была популярна", - объясняет женщина.

Милана, Паша и их родители дали показания в полиции. Дарья Маханец надеется, что уголовное производство по возможному изготовлению порнографии будет закрыто до суда из-за отсутствия состава преступления. Родители парня ждут адвокатов и без них интервью давать не желают. А сама маленькая Милана, которой приписывают роман с Пашей, призналась журналистам, что любит его как брата.

Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

Накануне правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.

Сейчас с аккаунта Миланы Маханец в Instagram исчезли самые провокационные снимки с ее 13 летним «парнем»

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Автор: Дмитрий Захаров