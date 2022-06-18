Первым фейком является то, что пенсии могут получить только те, кто находится в Украине.

Российская пропаганда выпустила фейки о получении украинской пенсии за рубежом, в частности, что пенсии могут получить только те, кто находится в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

Так, первым фейком является то, что пенсии могут получить только те, кто находится в Украине.

"Органы Пенсионного фонда Украины и социальной защиты населения осуществляют ежемесячное начисление пенсий и социальной помощи как внутренне перемещенным лицам, так и гражданам, которые выехали за границу из-за войны в Украине", - говорится в сообщении.

Также фейком рф является то, что деньги исчезают, если пенсионеры ранее получали их на "Укрпочте", а сейчас уехали из страны.

"Средства никуда не исчезли. Если вы за рубежом и в дальнейшем хотите получать выплаты, нужно изменить способ получения средств и перевести начисления на карту", - объясняют в ГПД.

В ГПД при СНБО также рассказали, что делать если нет карты, а иностранные банки требуют справки для открытия счета.

"Можно открыть карту онлайн через официальный сайт или мобильное приложение вашего банка. При открытии банковского счета банк осуществляет идентификацию клиента через видеоверификацию", - говорится в сообщении.

Ранее в ​Министерстве образования и науки предупредили, что в социальных сетях распространяется фейковое письмо по сбору данных выпускников призывного возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: