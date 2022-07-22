Близких пленных защитников побуждают ехать на территорию вражеского государства.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предупредили, что РФ пытается манипулировать чувствами родных и близких украинских пленных.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны, в последнее время увеличивается количество попыток со стороны РФ использовать родственников украинских военнопленных с целью проведения дезинформационных антиукраинских спецопераций.

"Такие действия со стороны оккупанта построены на использовании самых глубоких человеческих чувств: любви к близким и попытке вернуть их домой. Близких наших защитников побуждают ехать на территорию вражеского государства, где они становятся легкой добычей пропагандистской машины и спецслужб страны-оккупанта. Для дополнительного психологического давления враг сознательно манипулирует условиями содержания украинских пленных", - рассказали в ГУР.

В Координационном штабе подчеркнули, что такие действия со стороны родных и близких пленных не способствуют процессу освобождения, а наоборот – во многих случаях это затрудняет переговоры и отдаляет дату освобождения.

"Информация о самих пленных, их побратимах и месте службы создают реальную опасность как для самих людей, которые попали в плен, так и для Украины в целом. Помните: близкие пленного, которые приехали на территорию врага – идеальный инструмент для шантажа самих пленных и проведения информационных операций по Украине. Их истинная цель - разрушение единства украинцев, дестабилизация политической ситуации и подрыв национальной безопасности Украины", - отметили в штабе.

Куда обращаться родным тех, кто попал в плен?

Родные пленных защитников могут обратиться в штаб за помощью в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:

по телефону +380954127424 (пн-пт с 10:00 до 16:00 часов);

по адресу приемной-г. Киев, ул. Спасская, 37;

по номеру телефона приемной +380444251209 (с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу).

Кроме того, украинцы могут обратиться в:

Национальное информационное бюро по телефонам 1648, +380442878165;

Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при СБУ +380676508332, +380980873601;

Национальную полицию – +380894201866;

Международный комитет Красного Креста – 0 800 300 155.

Напомним, на Запорожье оккупанты держат в плену более 400 украинцев среди них работники ТЭС и чиновники.

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