На Запорожье оккупанты держат в плену более 400 украинцев, среди них работники ТЭС и чиновники. Рашисты еще и наживаются на том, что издеваются над людьми. Они требуют деньги за возвращение пленных у их родственников.
Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Рашисты продолжают похищать и терроризировать мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. В Энергодаре оккупанты размещают свою военную технику на территории АЭС. Они совсем не осознают возможные последствия таких действий. Оккупанты ссорятся между собой, в результате чего сами же страдают.
Российские военные держат украинцев в плену. Известно, что рашисты похитили более 400 человек. По словам Старуха, оккупанты наживаются на пленных. Они вымогают деньги у родственников людей, которых держат в неволе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в СНБО опровергли очередные фейки роспропаганды. На этот раз россияне начали врать о принудительной мобилизации в ВСУ на Донбассе.
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