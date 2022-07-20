Оккупанты требуют у родственников пленных деньги за их возвращение и таким образом зарабатывают.

На Запорожье оккупанты держат в плену более 400 украинцев, среди них работники ТЭС и чиновники. Рашисты еще и наживаются на том, что издеваются над людьми. Они требуют деньги за возвращение пленных у их родственников.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Рашисты продолжают похищать и терроризировать мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. В Энергодаре оккупанты размещают свою военную технику на территории АЭС. Они совсем не осознают возможные последствия таких действий. Оккупанты ссорятся между собой, в результате чего сами же страдают.

Российские военные держат украинцев в плену. Известно, что рашисты похитили более 400 человек. По словам Старуха, оккупанты наживаются на пленных. Они вымогают деньги у родственников людей, которых держат в неволе.

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