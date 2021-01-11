Киев занял двадцатое место в мировом рейтинге лучших городов для удаленной работы в 2021 году.
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"Этот оживленный город идеально подходит для любого вида удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную культуру", - пишет издание.
Эксперты отметили большое количество коворкинговых помещений, доступный интернет, а также возможность "насладиться бюджетными путешествиями" по Европе.
Первые позиции рейтинга заняли Таллинн, Тбилиси, Белград, Бали и Шанхай.
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