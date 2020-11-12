Регионы в осаде коронавируса: мест нет, но вы держитесь

Каждый день Украина встречает неутешительной статистикой не только новых заболевших COVID-19, но и заполненности медицинских учреждений. УНИАН узнавал в регионах, стоит ли украинцам надеться на медпомощь в условиях стационара.

В десяти областях Украины ситуация с коронавирусом близка к критической. Больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 70% и более. По данным МОЗ, хуже всего дела обстоят в Полтавской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Винницкой, Киевской, Сумской и Закарпатской областях. Параллельно, растут и показатиле заболеваемости коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черновицкой области – 635,5 (при норме 40) на 100 тысяч населения.

Бескислородная Буковина

Черновицкая область первой в Украине попала под удар коронавирусной инфекции. И уже второй раз за этот год попала в «красную» карантинную зону. Если в конце лета только на части Буковины действовал усиленный карантин, то с понедельника, 9 ноября, практически вся территории региона, за исключением двух районов, оказалась под этими ограничениями. Причина таких жестких мер проста: заполненность коек в местных больницах, перепрофилированных под лечение COVID-больных, уже давно не соответствует нормам Министерства здравоохранения.

Осень-2020 стала настоящим испытанием для буковинских медиков, ведь количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в октябре-ноябре выросла до 100-120 человек в сутки (такого не было ни весной, в начале пандемии, ни летом). К примеру, по словам заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак, в городе Кицмань «госпитальная база заполнена практически на 100%». «Также загружены медицинские учреждения в городах Сокиряны и Кельменцы, но мы готовы разворачивать дополнительные койки в Новоднестровской городской больнице», - отметила она.

Кроме того, по приказу главы МОЗ Максима Степанова, постепенно под ковид-больницу начали перепрофилировать областную клиническую больницу.

«Все должны быть готовы к тому, что больных коронавирусом будут лечить в учреждениях, которые ранее к этому не привлекали. К примеру, это могут быть помещения отдельных детских больниц, госпиталь ветеранов войны, санатории. Также мы можем перепрофилировать практически каждую центральную районную больницу», - сообщила Гусак.

Не отдадут под COVID-19 только четыре медучреждения: больницу скорой медицинской помощи, кардиологический и онкологический центры, а также роддом.

Но пока областная власть считает свободные кровати, медики областной больницы жалуются, что чиновники за семь месяцев пандемии не смогли позаботиться об обеспечении клиники кислородом и концентраторами. УНИАН уже писал о «крике души» местного врача-инфекциониста Ольги Кобевко о том, что пациентам не хватает кислорода. Доходит до того, что некоторые из них приходят в больницу уже со своими кислородными баллонами.

«Инфекционное отделение областной больницы, которое является опорным для приема из области наших пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день имеет только четыре точки с кислородом и кучу поломанных концентраторов. Они не выдерживают. Они просто перегреваются, выключаются, и не работают… Люди приходят со своими баллонами. Потому что знают, что медики им могут помочь, но власть ничего не сделала для того, чтобы провести эту глупую «разводку» кислорода, которую можно было за семь месяцев провести», - рассказывает Ольга Кобевко на видео, размещенном на ее странице в социальной сети Facebook в конце октября.

Через неделю после этого заявления кислородную разводку, наконец, начали устанавливать. Но врача, посмевшего заявить о проблеме, вызывают на допрос!

«То есть, вместо того, чтобы быть на обходе пациентов, вместо того, чтобы корректировать лечение, я должна быть у следователя и давать объяснения по своим заявлениям в Facebook», - отметила Ольга Кобевко.

По ее мнению, вся эта ситуация – давление на медиков, поскольку в правоохранительные органы ее вызывают по заявлению чиновницы из ОГА Натальи Гусак. Последняя, впрочем, отмечает, что ни о каком давлении речь не идет. Она-де всего лишь сообщила в полицию об использовании неизвестных кислородных баллонов в инфекционном отделении областной больницы. А они, как известно, могут представлять угрозу и для пациентов, и для врачей. Врываются, мол, такие баллоны и в больницах благополучных стран, что уж говорить об Украине.

Ольга Кобевко на такую заботу «о безопасности» отреагировала видео, на котором продемонстрировала ободранные палаты инфекционного отделения с розетками, которые «выпадают» из стен.

Закарпатье: ситуация критическая, тенденций к улучшению нет

Скандалами сопровождается и история с увеличением количества «ковидных» больниц на Закарпатье. Ситуация здесь не из лучших. Лаборатории работают на максимум - до 2000 исследований в сутки, что является одним из самых высоких показателей по Украине – и просто не справляются с количеством тестов.

Заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик отмечает, что количество новых выявленных случаев Covid-19 на 100 тысяч населения – критическое. «320 больных на 100 тысяч населения - это такая критическая масса, которую может выдержать наша инфраструктура», - говорит она и добавляет, что в некоторых районах области эта цифра больше вдвое, а то и втрое.

Не удивительно, что регион находится в «красной» карантинной зоне. «Если будет рост, будет, прежде всего, нехватка медицинских кадров», - подчеркивает Тимчик.

Тем временем директор КНП «Областная инфекционная больница» Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк отмечает, еще по состоянию на конец прошлой недели четыре больницы, отведенные под лечение Covid-19, уже были заполнены на 95%: «Все отделения интенсивной терапии буквально забиты, свободных мест нет. У нас, в инфекционной больнице, на 80 местах разместили 84 человек - просто доставили дополнительные кровати».

Увеличение количества койкомест на Закарпатье неожиданно переросло в… «политический» скандал – противостояние Закарпатской областной и городской власти Ужгорода. Так, местная ОГА обвинила горсовет областного центра в саботаже решений комиссий по увеличению коечного фонда, из-за чего, мол, по дороге в больницу из Ужгорода (где якобы не было мест) в Виноградово умер пациент. Чиновники ОГА обратились по тому поводу в прокуратуру с требованием провести расследование.

В свою очередь, мэр Ужгорода парировал, что все это – спекуляции. «На сегодня в стационарной помощи нуждаются 74 ужгородца, в городской больнице уже есть 130 коек, поэтому нет необходимости, как этим спекулируют, отправлять куда-то больных жителей города», - ответил на обвинения со стороны ОГА Богдан Андреев.

Аргументы городских властей сводятся к двум фактам. Во-первых, ужгородские чиновники настаивают, что выполнить решение по развертыванию койкофонда на протяжении суток, как того требовала область, нереально. Во-вторых, отмечают, что умерший пациент не был жителем города, ему оказывали помощь в Ужгородской районной больнице и там же приняли решение транспортировать в другие учреждения по области.

Цинично? Да. Но кто даст гарантии, что в скором времени такую «заботу» властей не ощутят на себе другие украинцы, которым не повезет заболеть Covid-19? С большой долей вероятности, именно так все и будет происходить.

По словам главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова, из-за своей специфики область не может выполнить требования Минздрава по разворачиванию временных госпиталей. «Из-за экстерриториальности, растянутости Закарпатья, удаленности горных населенных пунктов, мы не можем выполнять логистические требования Минздрава, в частности, касательно доставки пациентов в медучреждения на протяжении терапевтического окна (60 минут). Поэтому мы предложили решить вопрос таким образом, чтобы переоборудовать для больных коронавирусом именно те больницы, которые не включены в «ковидные», но их койкофонд, локация позволяют перекрывать нагрузки на медицинскую систему. Это могут быть даже сельские больницы, которые будут иметь соответствующие помещения для строительства кислородных станций и т.д.», - говорит Петров.

На сегодняшний день, по словам мэра Ужгорода, в городской больнице количество коек для больных коронавирусом увеличено со 135 до 175. «Но мы настаиваем, чтобы остальные 50% мест оставались для ужгородцев с другими болезнями, требующих ургентного (неотложного) лечения», - говорит Андреев.

А расширять коечный фонд город рекомендует в «в помещениях, максимально пригодных для медицинских целей». Городские власти считают, что это - госпиталь ветеранов войны (около семидесяти мест), центр «Реабилитация» (около сотни) и госпиталь военных (60).

«Конечно, необходимо, чтобы выполнили требование о выделении до 50% мест и в областной больнице (сейчас там развернуто для пациентов с коронавирусом только 85 из 582 мест) и в Центре легочных болезней (сейчас 50 из 255)», - считает Андреев.

Правда, чиновники не упоминают о проектах-долгостроях, которые могли бы решить проблему. Зато об этом вспомнили местные СМИ. К примеру, современный COVID-центр можно было бы организовать на базе бывшего родильного отделения в Ужгороде – рядом с областной инфекционной больницей и Ужгородской городской годами приходит в упадок огромное семиэтажное здание. При желании и учитывая европейский опыт, можно было бы его реконструировать…

А пока политики и чиновники устраивают разборки с койкоместами, медики подчеркивают, что увеличивать количество коек в больницах нет никакого смысла, если их некому будет обслуживать. Так, врач-инфекционист Виктор Петров в комментарии УНИАН отметил: «Персонала не хватает катастрофически: почти 60% врачей в Закарпатье уже переболели, и часть с тяжелыми последствиями. Ко всему, средний возраст инфекционистов, к примеру, в Ужгороде - 54 года, то есть, довольно значительный, даже если пересчитать с врачами-интернами - то в пределах 42-45. Если человек имел кардиопроблемы, сахарный диабет или эпизоды тяжелых болезней – это зона риска. А если врачу нужно быть в палате с пациентом полчаса, пока осматривает, то риски инфицирования даже при использовании средств индивидуальной защиты все равно значительные».

К проблеме отсутствия кадров следует добавить еще одну, о которой уже писалось - недостаток кислорода и оборудования. Главный инфекционист области Михаил Поляк говорит, что увеличить количество койкомест в больницах, в принципе, не сложно, проблема в том, как обеспечить их кислородными концентраторами, которыми область обеспечена сейчас едва ли на треть от необходимого. Даже при наличии денег, купить их негде! Ближайшая перспектива - конец года. И то - не факт.

Еще одна проблема - кислород на Закарпатье привозят из Львовской области и, в случае неблагоприятных погодных условий, снега на перевалах, кислород может просто не доехать.

И все это в ожидании массового возвращения на Закарпатье заробитчан из-за объявленных карантинных ограничений в ряде европейских стран. «Прогнозируем возвращения заробитчан из-за тяжелых и полных локдаунов, которые сейчас объявляют во многих странах Европы… Ждем массового возвращения наших людей домой, и в области возникнет необходимость отправлять их на самоизоляцию», - заявил в начале ноября глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

«Готовим соответствующие помещения», - добавил он, однако не назвал ни их количество, ни сроки готовности.

Харьковщина на карантине

В Харьковской области таких, как в Закарпатье проблем не возникало. Областной центр находится в «красной» карантинной зоне уже не одну неделю. С 9 ноября к нему присоединились населенные пункты – Лозовая, Чугуев, Первомайский, и целые районы.

В начале пандемии в области было всего две больницы, способных принимать инфекционных больных - областная инфекционная и областная детская инфекционная. Однако и они не были оборудованы должным образом для приема больных - врачи столкнулись с острой нехваткой аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и кислородных трасс. Очень быстро стало ясно, что эти больницы не справляются с потоком пациентов, возникла проблема и с медицинским персоналом.

Сейчас областная инфекционная больница заполнена на 100% - все 290 коек, из них 12 - в реанимации. Так как коек в реанимации недостаточно, 26 аппаратов ИВЛ установили в обычных отделениях. В больнице также оборудовали 107 точек доступа к магистральному кислороду и установили больше 40 кислородных концентраторов.

По словам директора клиники Павла Нартова, иногда больным приходится ждать в приемном отделении, когда освободится койка.

Власти Харькова и области пошли по пути переоборудования под прием больных с коронавирусом больниц иного профиля - в штате ряда этих медучреждений даже не было врачей-инфекционистов. Под «ковидных» больных пустили, в частности, Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения, обслуживающий «чернобыльцев». Это вызвало протесты льготников и даже попытки с их стороны заблокировать въезды на территорию больницы. На сегодня в «чернобыльской больнице», рассчитанной на 125 коек, все места уже заняты.

«Количество коек остается критическим. Фактически, для того, чтобы госпитализировать человека, который требует кислородной поддержки, нужно, чтобы другой человек освободил эту койку, или был переведен на койку, которая не обеспечена кислородной точкой. Такая ситуация – как в городе Харькове, так и в районах области», - отмечает заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

В Харькове на сегодня для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией в коммунальных больницах Харьковского городского совета развернуто 530 коек. Так, больных коронавирусом принимает Городская клиническая больница №13 (140 коек), Городская клиническая многопрофильная больница №17 (120 коек), Городской клинический родильный дом №2 им. М.Х. Гельфериха (110 коек для заболевших беременных, заняты 25), Городская клиническая многопрофильная больница №25 (110 коек), Городская клиническая многопрофильная больница №18 (50 коек). Все эти медучреждения загружены до предела.

По данным ОГА, всего в области в 23 больницах выделено 3672 койки для больных коронавирусом (на сегодня из них занято около 2000). При этом лишь около 1800 коек обеспечены кислородом. Чиновники обещают довести эту цифру до 90% в ближайшее время.

В больницах, которые только недавно начали готовить к приему инфицированных больных, еще предстоит провести кислородные трассы и поставить кислородные концентраторы. Речь идет об одном из корпусов Областной клинической больницы, двух железнодорожных больниц и областном госпитале ветеранов войны.

Вместе с тем, по словам руководителей медучреждений Харьковской области, большой проблемой является комплектация больниц медперсоналом для работы с «ковидными» больными.

Глава обладминистрации Алексей Кучер заявил журналистам, что руководство области направило в Минздрав и НСЗУ предложение о создании мобильных бригад, которые будут оказывать медицинскую помощь больным коронавирусом на дому. Это, по мнению чиновников, - один из вариантов несколько снизить нагрузку на медучреждения.

Одесса: под мобильный госпиталь - морвокзал или санаторий

По состоянию на начало ноября, госпитальный фонд под Covid-19 в Одесской области, где число заболевших и госпитализированных неуклонно растет, составляет 1 970 коек в 16 больницах первой волны (из них 708 в стационарах Одессы). По словам директора департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, в медучреждениях региона планируется дополнительно развернуть еще 725 койко-мест. Таким образом, в перспективе в Одессе и области для лечения инфицированных коронавирусом задействуют 2 298 коек.

Предполагается, что семь учреждений региона перепрофилируют исключительно под указанную специализацию. Это - три больницы в районах области - Дунайская областная больница в городе Измаиле, Черноморская городская больница и Подольская центральная районная больница. Еще четыре медучреждения расположены в Одессе - городская клиническая инфекционная больница, ГКБ №5, Одесский областной клинический медицинский центр (бывшая больница водников) и Одесский областной центр социально-значимых болезней.

Еще в начале октября чиновница заявила, что в Одессе в случае заполнения всех опорных больниц под прием инфицированных COVID-19 задействуют спорткомплекс «Олимпиец». Мол, это - наиболее приемлемый вариант, в котором можно разместить 1 тыс коек. В случае необходимости, в нем могут поменять прорезиненное покрытие, поставят биотуалеты, приспособят тепловые генераторы и пр.

Но против такого перепрофилирования выступают спортсмены, которые занимаются в спорткомплексе. Они считают, что под госпиталь можно приспособить другие площадки. Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров отметил, что, кроме «Олимпийца», рассматриваются еще несколько объектов. На минувшей неделе это подтвердил и. о. председателя Одесской ОГА Вячеслав Овечкин: «Мы знаем о недостатках «Олимпийца». Рассматриваем сейчас Морской вокзал (пассажирский комплекс Одесского порта, - УНИАН) в Одессе и санаторий им. Чкалова. Я думаю, что эти два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, чем «Олимпиец»».

Пока мобильные госпитали только в планах, чиновники утверждают: все пациенты, нуждающиеся в кислородной терапии, обеспечены ею в полном объеме. В частности, сейчас в Одессе имеется достаточное количество аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов. «Проблем с обеспечением кислородом нет», - утверждают в мэрии.

А вот волонтеры, которые помогают больницам и инфицированным людям, говорят о другой проблеме. «ИВЛ закупили, в вот врача реаниматолога или реанимационную медсестру в магазине не купишь», - говорит одесская активистка Екатерина Ножевникова.

К тому же, по ее словам, если койки в стационарах пока есть, то в реанимациях «полный провал» - «тяжелого» пациента госпитализировать очень сложно. А очередь на концентраторы – на месяц вперед.

И хотя по новому протоколу госпитализировать будут только «тяжелых» пациентов, Ножевникова напоминает, что пациенты «средней тяжести» очень быстро становятся «тяжелыми», пока лечатся сами.

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Ситуация даже в этих отдельных регионах – свидетельство того, что за семь месяцев никто не подготовил страну к новой вспышке Covid-19. Как следствие, пациенты из сел и райцентрах не могут попасть в инфекционную больницу. Сделать бесплатный текст – практически невозможно. Получить его результат не к окончанию острого периода заболевания – что-то из ряда фантастики. Кислород возят из области в область в доисторических баллонах, если они вообще есть. Концентраторы подключают в розетки, которые «вываливаются» из стен…

И во всей этой ситуации остается только задавать вопросы: почему медучреждения не готовили, оборудование не закупали, а медперсонал не готовили летом? Неужели не знали, что в осенне-зимний период ситуация, с большой долей вероятности, обострится, в том числе за счет сезонных заболеваний? И будем ли сейчас решать что-то в практической плоскости, а не заниматься просто поиском того, «кто виноват»?

УНИАН

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