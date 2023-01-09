Украина получит реальное усиление местного самоуправления, которое наконец будет защищено и получит все средства для борьбы с незаконными застройками.

Реформа в сфере градостроительства дает местному самоуправлению и громадам реальные инструменты контроля над строительным рынком для эффективной борьбы с пирамидами и аферами на нем. Об этом говорится в материале агентства "РБК-Украина" - "Строительные пирамиды. Зачем реформа дает местному самоуправлению инструменты контроля".

"На протяжении десятилетий местные громады в Украине не имели никаких инструментов влияния на строительную сферу, следствием чего стали многочисленные схематозы, аферы, пирамиды и полный строительный беспредел. Активисты, которые выступали против этого, не могли заставить местных чиновников остановить незаконные стройки, которые разрастались по всей стране как грибы после дождя. Все что могли сделать неравнодушные граждане - это выходить на пикеты под такие застройки и акции протеста под местные администрации. Где людей затравливали титушками, били и калечили, а местные чиновники делали вид, что ничего не видят", - напоминают авторы.

Они отмечают, что при этом местные чиновники выделяли землю под незаконные стройки, или же закрывали глаза на ее захват. А Управления градостроительства и архитектуры на местах выдавали на них градостроительные условия и ограничения (МУО), одновременно игнорируя и стройки с многочисленными нарушениями тех же МУО.

Видео дня

В качестве примера результатов такого подхода в статье приводится печально известная "пирамида Войцеховского", которая построила 42 незаконных ЖК и в результате оставила без жилья и вложенных денег 15 тыс. семей.

"Строились эти ЖК откровенно незаконно, через договоренности с местными чиновниками. Именно этим объясняется тот факт, что несмотря на многочисленные публикации в СМИ, чиновники игнорировали такие сигналы и не делали ничего для остановки произвола. Кстати, показательна типичная реакция местных чиновников на разоблачение этой вопиющей аферы из серии "я не я и хата не моя". В частности, в КГГА ее прокомментировали так: "за практически десятилетие создалась пирамида, масштабы которой трудно переоценить". Как будто проблема сама "создалась", а КГГА здесь вообще ни при чем..." - констатируют СМИ, приводя еще несколько фактов строительного произвола в разных городах страны.

В издании подчеркивают, что вести себя так местные чиновники могли, потому что не имели четко прописанных обязанностей контролировать застройки на своей территории. А громады не имели прозрачных инструментов для контроля за выдачей разрешительных документов.

"Реформа решает оба этих вопроса. Она вводит открытый электронный реестр застроек, где каждый гражданин сможет увидеть, кем выдавались документы на стройки. И где активисты смогут подавать жалобы, которые должны обязательно быть рассмотрены. Таким образом местные чинуши не смогут перекладывать с себя ответственность за незаконное строительство. А права громад будут расширены, ведь они получат инструмент контроля за чиновниками. Одновременно реформа четко прописывает права, обязанности и полномочия местной власти в строительных вопросах. И представители самоуправления получают действенный инструмент для остановки незаконных строек и даже сноса уже построенных неправомерных объектов. Таким образом Украина получит реальное усиление местного самоуправления, которое наконец будет защищен и получит все средства для борьбы с незаконными застройками", - резюмируется в материале.