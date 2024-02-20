Квартира влияет на эмоциональное и физическое состояние человека напрямую.

Все люди где-нибудь живут - в домах и квартирах, своих или съемных. Однако психологи и астрологи говорят, что однокомнатная квартира - худший вариант из всех, что можно придумать. Наверное, более опасной может быть только съемная комната в коммуналке. Узнайте, какая аура квартиры, в которой мало квадратных метров.

Как квартира влияет на человека - важные нюансы

С точки зрения современной психологии и эзотерики, нетрудно разобраться, что лучше - 1 или 2 комнатная квартира. Вариант с большим количеством комнат однозначно приоритетнее, чем небольшое жилище. Хотя, практичные люди могут с этим поспорить - иногда за дополнительные помещения придется платить серьезные деньги, покрывая коммунальные расходы. Однако в ситуации, когда речь идет о психическом здоровье человека, важны не деньги, а то, как влияет на психику маленькая квартира.

Энергетика квартиры, в которой всего одна жилая комната, буквально пропитана воздухом тесноты. Даже если вы изначально заселились в пустое жилище, со временем начнете "обрастать" вещами и предметами, количество которых станет расти в геометрической прогрессии, а вот свободное место в квартире, наоборот, уменьшится. Из-за этого вы почувствуете буквально нехватку воздуха и как стены "давят" на вас.

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Психотерапевты утверждают, что тесные пространства часто становятся причиной апатии и депрессии, развития бессонницы и даже лишнего веса. Психологически человек ощущает себя как будто в клетке, теряет интерес к жизни, перестает ставить цели и достигать их. Еще хуже, если нет возможности переехать в квартиру побольше - это создает дополнительный дискомфорт и еще сильнее погружает в тревожное состояние.

Можно ли жить в 1 комнатной квартире ребенку

Считается, что дети, которые выросли в таких условиях, чаще других страдают от низкой концентрации внимания, нежелания развиваться в учебе и общаться со сверстниками. Все, о чем будет думать такой ребенок - возможность побыть одному в тишине и спокойствии. Более того, энергетика квартиры, в которой всего одна комната, не предполагает размеренной обстановки - если там живет несколько человек, у каждого из них есть свои дела, но из-за тесного пространства "все у всех на головах".

Отсюда исходит и некая замкнутость ребенка - в будущем он станет более закрытым, и начнет серьезнее защищать свои личные границы. Это происходит именно из-за того, что в детстве их у него вообще не было - в его пространство постоянно кто-то врывался.

Чем опасна однокомнатная квартира для здоровья

Кроме психологического дискомфорта такое жилище может вызвать еще и физические недуги. В маленьких квартирах очень часто бывают проблемы с вентиляцией - в помещении не хватает воздуха. Духота, большое количество углекислого газа и отсутствие постоянного проветривания - причины снижения иммунитета. Если однокомнатная квартира стала местом жизни для нескольких человек, то и инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, станут проблемой для всех жильцов, а не только для первого заболевшего.

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