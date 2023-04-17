Трагедия произошла во время российской оккупации села Андреевка.

Российские военные во время оккупации Киевской области в 2022 году убили жителя села Андреевка. Погибшему размозжили лицо.

Российский военный Даниил Фролкин рассказал изданию "Важные истории", что его сослуживца нашли убитым, но подробностей убийства он не знал. Спустя год некий Виктор Рыбицкий связался с автором материала и рассказал, что это его брат Иван застрелил российского оккупанта, за что над ним жестоко расправились. По его словам, россиянин пытался изнасиловать жену Ивана.

"(Российский военный) начал приставать к жене Вани. Она его жестко послала. Он набросился на нее и начал душить и пытаться изнасиловать. Брат мой оттягивал его и кричал: "Не надо, это моя жена". Она вывернулась и убежала к соседям. Она пряталась ночь, а под утро пришел мой брат, залез через окно и сказал: "Я убил парня, который к тебе приставал", - говорится в материале.

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На следующий день после того, как нашли тело российского военного, оккупанты убили Ивана, размозжив лицо лопатой. Патологоанатом диагностировал рассечение лица и открытую черепно-мозговую травму у погибшего украинца.

Военные преступления армии РФ в Украине - последние новости

Часть Киевской области в 2022 году полтора месяца находилась под российской оккупацией. За это время солдаты армии РФ насиловали, пытали и убивали местных жителей, а также грабили дома и вывозили даже унитазы.

На территориях, которые освобождали от россиян, находили массовые захронения убитых оккупантами украинцев, Кроме того, 17 апреля, проект gulagu.net опубликовал видео с признаниями двух зэков-"вагнеровцев" о военных преступлениях в Бахмуте.

Алексей Савичев признался в массовых убийства украинских детей и подростков. Он заявил, что во время выхода из города они расстреливали всех мирных жителей, начиная с 15 лет.

В свою очередь Азамат Улдаров признался в убийстве до 400 украинцев в подвале многоэтажки. По его словам, он расстреливал украинских детей, в частности убил пятилетнюю девочку.

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