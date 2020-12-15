На фото видно, что полиция применила против участников акции спецсредства.

На Майдане независимости в Киеве произошли потасовки между активистами движения #saveФОП и полицией.

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Протестующие пытались установить палатки, но правоохранители им помешали. Сообщается о десятках пострадавших.

Судя по фоторепортажу REUTERS, полиция применила слезоточивый газ. На площади также подожгли шины или мусор.

Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантина для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1 (2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Протесты ФОПов 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского было перекрыто.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

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Автор: Дмитрий Захаров