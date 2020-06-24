Раввин Украины и Киева обвинил Сытника в антисемитизме (документ)

Раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман просит Зеленского разобраться с преследованием и притеснением членов еврейской общины со стороны директора НАБУ Артема Сытника.

Соответствующее обращение к Президенту раввин Украины и Киева опубликовал на своей официальной странице в Фейсбук. Он просит взять под свой контроль ситуацию с преследованием и притеснением членов еврейской общины и помочь восстановить справедливость. Как заявил Моше Реувен Асман, Национальное антикоррупционное бюро Украины противоправно прослушивало здание синагоги Бродского в г. Киеве и следило за прихожанами – членами еврейской общины. Также он заявил о преследованиях и противоправном давлении на них со стороны НАБУ, которое осуществляется под видом расследования уголовного производства, называемого в СМИ делом «Золотого Мандарина».

Ранее Сытник на заседании Парламентского комитета обвинил раввина во лжи, и Моше Реувен опубликовал официальные документы, свидетельствующие, что прослушка проводилась именно по адресу синагоги. «Тут невозможно не вспомнить, что преследованием наших прихожан руководят те самые люди, ставшие известными весной 2018 года в связи с антисемитскими разговорами в кабинете руководителя САП. Эти высказывания, звучащие в наивысших кабинетах украинских правоохранителей, были растиражированы с разрешения руководителя НАБУ. Эти факты в совокупности приводят к мысли о спланированном именно против представителей еврейской общины характере деятельности НАБУ и САП, и преследование именно по национальному и религиозному признаку», - утверждает раввин, также заявив о фактах откровенного запугивания подозреваемых и свидетелей с тем, чтобы заставить давать «нужные» показания.

По заявлению Моше Реувена Асмана, ситуация вокруг преследования и притеснений членов еврейской общины приобрела такой масштаб, что подрывает не только внутренний правопорядок, а и дискредитирует Украину на международной арене.

Напомним, что Харьковская правозащитная группа ранее заявила, политические преследования по делу «Золотого мандарина», о котором упоминает раввин, ведутся НАБУ с целью давления на судью ЕСПЧ Юдковскую и нардепа Логвинского, что приведет к международному скандалу. По словам правозащитника Захарова, в Совете Европы уже проходит служебное расследование, и Украина рискует стать первым в истории государством, которое обвинят в давлении на Европейский суд по правам человека.

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