Президентская чета также сделала первый удар в Колокол достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной сотни.

В День памяти Героев Небесной сотни президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили подвиг участников Революции достоинства в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

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«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины» - отметил Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной сотни.

Колокол достоинства был изготовлен по поручению главы государства с целью чествования подвига Героев. На памятнике размещена надпись «Слава Украине! Небесной Сотне слава!». Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной сотни в центре столицы.

В день рождения каждого Героя Небесной сотни в полдень перед Колоколом достоинства устанавливается портрет погибшего и раздается памятный звон.

Персональное чествование каждого Героя является важной частью общественной памяти о событиях Революции достоинства, отметили в пресс-службе.

День Героев Небесной Сотни: седьмая годовщина расстрелов на Майдане

Сегодня, 20 февраля, Украина вспоминает одну из трагических страниц своей истории и чтит память Героев Небесной Сотни. В этом году – уже седьмая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства.

День Героев Небесной Сотни отмечается в Украине ежегодно в соответствии с Указом президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни".

Небесная Сотня – принятое в Украине собирательное название погибших более 100 протестующих во время событий Революции Достоинства в декабре 2013 – феврале 2014 года. Считается, что их души с неба продолжают охранять Украину.

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Автор: Виктория Токарева