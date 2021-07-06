Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя потерпевших Евгении Закревской и прокурора Юлии Малашич об изменении подсудности.

Рассмотрение дела об убийстве в 2014 году активиста "Самообороны Евромайдана Черкасской области", журналиста Василия Сергиенко перенесли в Киев.

Как сообщает Адвокатская совещательная группа, рассмотрение дела Сергиенко, которое с июня 2019 года слушалось в Городищенском суде Черкасской области, за все это время практически не продвинулось.

Отмечается, что прокурор Юлия Малашич неоднократно заявляла отводы коллегии судей за нарушение разумных сроков, недопуск прокуроров к участию в судебном процессе, игнорирование заявлений об отводе, а также игнорирование ходатайств потерпевших по видеотрансляции заседания, соблюдение разумных сроков, установление и изменение порядка исследования доказательств для своевременного допроса потерпевшей Нины Нищей - матери Сергиенко, которая была очевидицей преступления и умерла в феврале 2020 года, так и не дав показания в суде.

"Верховный суд удовлетворил ходатайство представителя потерпевших Евгении Закревской и прокурора Юлии Малашич об изменении подсудности по делу Сергиенко. Суд постановил передать дело из Городищенского суда Черкасской области в Дарницкий районный суд Киева", - говорится в сообщении.

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4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области две группы мужчин похитили, жестоко избили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищения, истязании и убийстве Сергиенко обвиняют Виктора Горбенко, Валентина Завражина (в похищении), Романа Недибалюка, Владимира Воронкова (в исполнении убийства), Максима Русина и Вадима Мельника (в организации преступления).

В розыске находятся еще двое подозреваемых - Андрей Иносов и Валерий Федоров.

Судебный процесс над обвиняемыми в убийстве Сергиенко все еще продолжается.

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Автор: Антонина Доломанжи