Даниил Журавский отметил, что тело бабушки до сих пор не нашли.

Внук пропавшей без вести во время ракетного удара россиян по Днепру женщины рассказал, что бабушка перед трагедией позвонила его дяде, чтобы попрощаться. На момент российской атаки она находилась в квартире.

"Я могу говорить уверенно, мы уже пережили этот момент. Уже прошло 6 дней, моей бабушки нет, хоронить просто ничего. Ее просто разорвало в куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать. Поэтому придется моему дяде, у которого взяли образцы ДНК, ждать, когда в пересеянном мусоре могут быть найдены частицы тел. Находят пальцы и еще что-то", - рассказал Даниил Журавский в комментарии ТСН.

По его словам, 73-летняя Елена Журавская примерно за 15 минут до ракетного удара позвонила его дяде и сказала, что хочет попрощаться.

Видео дня

"Мой дядя Роман с семьей – беременной женой и двумя маленькими детьми пошел в церковь, а бабушка осталась дома. Дядя с семьей очень верующий человек. Так вот, бабушка сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал ей, что заберет ее. Предчувствовала и не шутила. Еще замечу, что когда дядя говорил с ней по телефону в тот момент, перед попаданием ракеты, никакого взрыва не было. Не было никаких звуков работы ПВО. Ракета на огромной скорости попала в дом", - поделился родственник погибшей.

При этом он считает, что российская ракета попала именно в квартиру бабушки

"На четвертом этаже, ко второму, был просто спрессован бетон. Бабушка находилась в гостиной, откуда был вид на Днепр. Туда влетела ракета", - подытожил Журавский.

Ракетный удар по Днепру - что известно

14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре, в результате один подъезд полностью рухнул. Позже стало известно, что в многоэтажку попала российская ракета Х-22.

После разбора завалов стало известно, что всего погибли 46 человек, а ранения получили 80 человек.

Кроме того, сообщалось, что Россия могла целиться в Приднепровскую ТЭС, но промазала, ведь ракеты Х-22 неточные.

Вас также могут заинтересовать новости: