Внук пропавшей без вести во время ракетного удара россиян по Днепру женщины рассказал, что бабушка перед трагедией позвонила его дяде, чтобы попрощаться. На момент российской атаки она находилась в квартире.
"Я могу говорить уверенно, мы уже пережили этот момент. Уже прошло 6 дней, моей бабушки нет, хоронить просто ничего. Ее просто разорвало в куски, на такие мелкие куски, что просто невозможно идентифицировать. Поэтому придется моему дяде, у которого взяли образцы ДНК, ждать, когда в пересеянном мусоре могут быть найдены частицы тел. Находят пальцы и еще что-то", - рассказал Даниил Журавский в комментарии ТСН.
По его словам, 73-летняя Елена Журавская примерно за 15 минут до ракетного удара позвонила его дяде и сказала, что хочет попрощаться.
"Мой дядя Роман с семьей – беременной женой и двумя маленькими детьми пошел в церковь, а бабушка осталась дома. Дядя с семьей очень верующий человек. Так вот, бабушка сказала дяде, что ночью ей открылся Бог и сказал ей, что заберет ее. Предчувствовала и не шутила. Еще замечу, что когда дядя говорил с ней по телефону в тот момент, перед попаданием ракеты, никакого взрыва не было. Не было никаких звуков работы ПВО. Ракета на огромной скорости попала в дом", - поделился родственник погибшей.
При этом он считает, что российская ракета попала именно в квартиру бабушки
"На четвертом этаже, ко второму, был просто спрессован бетон. Бабушка находилась в гостиной, откуда был вид на Днепр. Туда влетела ракета", - подытожил Журавский.
Ракетный удар по Днепру - что известно
14 января российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Днепре, в результате один подъезд полностью рухнул. Позже стало известно, что в многоэтажку попала российская ракета Х-22.
После разбора завалов стало известно, что всего погибли 46 человек, а ранения получили 80 человек.
Кроме того, сообщалось, что Россия могла целиться в Приднепровскую ТЭС, но промазала, ведь ракеты Х-22 неточные.