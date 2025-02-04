Эксперт напомнила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который четко определяет обязанность ограниченно годных повторно пройти ВВК и переносит сроки.

В Украине на данный момент до конца четко не решен вопрос с тем, подлежали ли ограниченно годные к военной службе лица прохождению военно-врачебной комиссии (ВВК) или обязаны были его пройти до 5 февраля. Об этом в эфире Украинского Радио рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

"Ранее четкости в этом регулировании не было, поскольку употреблено слово "подлежат", а не "обязаны". В то же время какого-то другого механизма прохождения ВВК, чем получить повестку и пройти ВВК не было. Лишь недавно Кабмин принял Постановление № 91 от 28 января, которым внес изменения в проведение медосмотра, предусмотрев, что направление на ВВК можно взять самостоятельно по желанию, в частности через Резерв+", - отметила она.

По словам Звягинцевой, для того, чтобы максимально себя обезопасить и избежать каких-либо недоразумений, лучше данный осмотр пройти. Также юрист добавила, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект 12457, который четко определяет обязанность ограниченно годных повторно пройти этот осмотр и переносит сроки.

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Отвечая же на вопрос могут ли быть применены санкции, если признанный ограниченно годным не успеет пройти ВВК, Звягинцева отметила, что надо смотреть, будут ли нарушения правил воинского учета:

"На улице привлечь к административной ответственности вас не могут. Будет ли штраф или нет, все зависит от формулировки. Если примут законопроект 12457, в соответствии с законодательством, законы, которые изменяют и смягчают ответственность, имеют обратную силу во времени. То есть, например, у ограниченно годного лица до 25 лет такой обязанности пройти ВВК не будет возникать. Согласно правил воинского учета, такое лицо не нарушило и никаких санкций к нему применены не будут. Если этот законопроект не примут или лицо будет старше 25 лет, то обязанность пройти ВВК до определенных сроков остается. Если он его не выполнит, тогда можно говорить об ответственности и о применении санкций".

Прохождение ВВК для ограниченно годных

Напомним, весной 2024 года Верховная Рада приняла ряд изменений в законы о воинском учете и мобилизации. Среди прочего тогда была отменена категория ограниченно годных к военной службе. И все подподавшие под эту категорию лица должны были повторно пройти ВВК. Тогда же был установлен срок, в который ограниченно годные должны были пройти осмотр, - с 4 мая 2024 по 4 февраля 2025 года.

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