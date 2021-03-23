Соответствующее ходатайство правоохранители вручили члену движения "Гонор" Алексею Белковскому.

Суд изберет меру пресечения еще одному участнику акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта у здания Офиса президента.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Самозахист", который организовали сторонники Стерненко для координации акций.

"Еще одного участника акции будут судить за акцию у здания ОП. Полиция вручила Алексею Белковскому - члену движения "Гонор"- ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата и время судебного заседания станут известны позже.

В то же время не сообщается о том, по какой статье ему сообщили о подозрении.

Что предшествовало

20 марта у здания Офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросили файеры и дымовые шашки во внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По предварительным оценкам, повреждение здания Офиса президента оценили примерно в два миллиона гривен.

По завершении акции полицейские задержали Владислава Гранецког-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия.

23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

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Автор: Антонина Доломанжи