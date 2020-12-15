В Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста "SaveФОП".

Во вторник утром, 15 декабря, украинские предприниматели движения #saveФОП в очередной раз вышли на акции протеста.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Они также протестуют против локдауна.

Сегодняшнюю акцию протеста они начали традиционно возле Верховной Рады. Затем протестующие переместились на улицу Банковую в офис президента, где устроили "цветную" акцию с файерами. После этого они продолжили акцию протеста на Майдане Независимости.

Именно там между протестующими и правоохранителями произошли стычки. Это случилось после того, как участники протестов попытались установить палатки, однако полицейские помешали им это сделать.

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По словам участников акции протеста, силовики применили силу и слезоточивый газ. Несколько человек в ходе противостояния получили травмы и осматривают сотрудники Красного Креста и врачи "скорой".

В то же время в МВД сообщили, что полицейские проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане Независимости и добавили, что не допустили установки военных палаток. Также в Национальной полиции сообщили, что на акции протеста "SaveФОП" пострадали около 40 полицейских.

Сами же участники акций протеста заявляют, что останутся на Майдане Независимости. Сейчас полиция перекрыла движение по улице Крещатик от Европейской площади до улицы Прорезной.

Требования ФОПов

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1(2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #saveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

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Автор: УНИАН