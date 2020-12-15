Сегодня утром под парламентом вновь возобновились протесты "ФОПов".

Протестующие устроили акцию "цветную" акцию на Банковой под зданием Офиса президента.

Об этом говорится в сообщении Telegram Политика страны.

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Несколько молодых людей в защитных масках во главе колонны предпринимателей с зажженными фаерами двинулись в сторону Крещатика к Бессарабскому рынку.

К Раде они поднимутся по улице Грушевского, передает РБК-Украина.

Сегодня утром под парламентом снова возобновились протесты "ФОПов", которые требуют разрешить им работать в период усиленного карантина с 8 по 24 января и отменить кассовые аппараты.

Предприниматели предлагают не платить разовую помощь в размере 8 тысяч гривень, взамен - предоставить им дотации. Также протестующие заговорили об установлении палаток на Майдане Незалежности.

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Автор: УНИАН