На подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования на 150 миллионов гривень.

Правоохранители разоблачили схему незаконного производства и продажи топлива, к которой причастен житель Закарпатья - кум Виктора Медведчука.

Как сообщает СБУ, правоохранители ликвидировали масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат областного совета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета.

По данным следствия, он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ.

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Как уточняют в СБУ, чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве. Установлено, что директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе. Затем готовую продукцию реализовывали сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Отмечается, что во время обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.

Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдены компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности; печати фирм, задействованных в схеме; наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.

Сейчас идет следствие. Производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 204 (Незаконное изготовление подакцизных товаров) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения.

Подозрение соратнику Медведчука

Как сообщал УНИАН, СБУ сообщила о подозрении приспешнику экс-нардепа Виктора Медведчука - бывшему ведущему его телеканалов Максиму Гольдарбу за оправдание агрессии Российской Федерации и сотрудничество с агрессором. Отмечалось, что собрана доказательная база на коллаборанта Гольдарба, который является лидером запрещенной в Украине политической партии "Союз левых сил".

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