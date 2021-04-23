23 апреля в утренний час пик трудно проехать по основным дорогам и мостам столицы.

В 8 утра в пятницу, 23 апреля, на дорогах Киева движение затруднено.

По данным сервиса Google Maps, пробки тянутся по Северному, Русановскому, Дарницкому мостам, мосту Метро, Броварскому проспекту.

Читайте такжеСегодня в Киеве будет пасмурно с температурой до +12°Также на Левом берегу сложно проехать по проспектам Николая Бажана, Соборности, Броварскому, Романа Шухевича, Освободителей, Петра Григоренко, улицам Оноре де Бальзака, Братиславской, Кубанской Украины, Киото, Попудренко, Энтузиастов, Березняковской, Здолбуновской, Анны Ахматовой, Бориса Гмыри, Елизаветы Чавдар, Центральной, Русановской набережной, Дарницкому шоссе.

На Правом берегу тяжело проехать, в частности, по проспектам Степана Бандеры, Победы, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерия Лобановского, Голосеевскому, по улицам Набережно-Рыбацкой, Набережно-Крещатицкой, Борщаговской, Августина Волошина, Николая Голего, Вадима Гетмана, Васильковской, Семена Скляренко, Марка Волчка, Богатырской, Новоконстантиновской, Владимирскому спуску, Набережному шоссе, бульвару Леси Украинки.

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Автор: Катерина Комолова