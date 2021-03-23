По состоянию на утро вторника, 23 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Тянучка зафиксирована на проспекте Победы в районе Воздухофлотского моста и на бульваре Шевченко. Также из-за дорожно-транспортного происшествия значительно затруднено движение на Воздухофлотском проспекте. Из-за ремонтных работ загружен бульвар Леси Украинки. Традиционно стоит в сторону Подола Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.
Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского и улице Вадима Гетьмана в районе Индустриального моста. Из-за ремонта участка дороги там зафиксирована большая пробка на улице Борщаговской.
Из-за ДТП и ремонтных дорог движение остановилось на проспекте Победы – пробка тянется от метро Житомирской и до метро Берестейской.
Затруднено движение и на Большой Окружной в районе Южноборщаговского массива.
Также из-за дорожных работ стоит улица Автозаводская.
Ситуация на мостах столицы
Пробка зафиксирована на Пивденном мосту и мосту Патона в сторону центра. На других мостах существенных затруднений движения не наблюдается.
Главные новости Украины и мира на утро 23 марта
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