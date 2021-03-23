Пробка зафиксирована на Пивденном мосту и мосту Патона в сторону центра.

По состоянию на утро вторника, 23 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Тянучка зафиксирована на проспекте Победы в районе Воздухофлотского моста и на бульваре Шевченко. Также из-за дорожно-транспортного происшествия значительно затруднено движение на Воздухофлотском проспекте. Из-за ремонтных работ загружен бульвар Леси Украинки. Традиционно стоит в сторону Подола Набережное шоссе и улица Набережно-Крещатицкая.

Пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского и улице Вадима Гетьмана в районе Индустриального моста. Из-за ремонта участка дороги там зафиксирована большая пробка на улице Борщаговской.

Из-за ДТП и ремонтных дорог движение остановилось на проспекте Победы – пробка тянется от метро Житомирской и до метро Берестейской.

Затруднено движение и на Большой Окружной в районе Южноборщаговского массива.

Также из-за дорожных работ стоит улица Автозаводская.

Ситуация на мостах столицы

Пробка зафиксирована на Пивденном мосту и мосту Патона в сторону центра. На других мостах существенных затруднений движения не наблюдается.

Главные новости Украины и мира на утро 23 марта

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Автор: Денис Прядко