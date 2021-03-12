Большая пробка тянется от въезда в Киев на Житомирском шоссе через проспект Победы.

По состоянию на 9 утра пятницы, 12 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.

Читайте такжеСегодня Киев накроет сильный снегопадПо данным Google Maps, в частности, пробки наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, улице Юрия Ильенко, улице Елены Телиги, улице Автозаводской, проспекте Бандеры, проспекте Лобановского, проспекте Мыколы Бажана, проспекте Шухевича, улице Центральной, улице Братиславской.

Кроме того, на Индустриальном путепроводе в месте проведения ремонтных работ (в сторону центра) застрял троллейбус, что также затрудняет движение транспорта.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенный рецепт столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17: 00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город или же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта.

Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17: 00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город или же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта. День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника-период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Итак, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника-период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Итак, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь или снег значительно осложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние из-за частых подтоплений или снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Дождь или снег значительно осложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние из-за частых подтоплений или снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, или вовсе не выезжать на нем в этот день.

Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, или вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. В последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. В последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Место расположения работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта месте - задумайтесь, возможно, это хороший повод изменить ее.

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Автор: Катерина Комолова