По состоянию на 9 утра пятницы, 12 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве осложнена.
Читайте такжеСегодня Киев накроет сильный снегопадПо данным Google Maps, в частности, пробки наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Любомира Гузара, улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, улице Юрия Ильенко, улице Елены Телиги, улице Автозаводской, проспекте Бандеры, проспекте Лобановского, проспекте Мыколы Бажана, проспекте Шухевича, улице Центральной, улице Братиславской.
Кроме того, на Индустриальном путепроводе в месте проведения ремонтных работ (в сторону центра) застрял троллейбус, что также затрудняет движение транспорта.
Как не попасть в пробку в Киеве
- Действенный рецепт столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.
- Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17: 00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город или же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта.
- День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника-период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Итак, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.
- Погода. Дождь или снег значительно осложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние из-за частых подтоплений или снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.
- Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, или вовсе не выезжать на нем в этот день.
- Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. В последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.
- Место расположения работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта месте - задумайтесь, возможно, это хороший повод изменить ее.
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