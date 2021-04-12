Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре столицы и на мостах.

В понедельник утром, 12 апреля, движение по основным магистралям в Киеве и по некоторым прилегающим улицам затруднено. На дорогах столицы наблюдаются пробки и «тянучки».

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах

Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве образовались пробки в направлении правого берега. В особенности сложная ситуация наблюдается на Северном, Дарницком и мосту Метро.

Немного свободнее движение на данный момент по Южному мосту.

Ситуация на Правом берегу в Киеве

Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.

Увязнуть в многокилометровых пробках можно на проспектах Победы, Степана Бандеры и на Набережном шоссе.

Осложнено движение по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Новоконстантиновская, Скляренко и Илленко.

Ситуация на Левом берегу в Киеве

Ситуация на левобережном массиве несколько спокойнее, чем на правом.

Вместе с тем большая пробка образовалась по проспекту Николая Бажана, начиная от Южного моста и не доезжая до станции метро «Позняки».

Также «покраснели» от пробок следующие улицы: ул. Кубанской Украины, ул. Братиславская, ул. Миропольская и пр. Освободителей.

Главные новости Украины и мира на утро 12 апреля

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Автор: Катерина Шварц