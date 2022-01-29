В своем комментарии шоумен заявил, что Егоровой поможет только Бог.

Шоумен Сергей Притула отреагировал на обвинения телеведущей Снежаны Егоровой в употреблении наркотиков, отметив, что ей поможет только Бог.

Напомним, недавно Егорова выложила у себя в соцсети ролик, на котором Притула пародирует наркотический приход Добкина в Верховной Раде. Однако в подписи под постом телеведущая заявила, что на видео шоумен "под действием наркотиков". "Сергей Притула под наркотой в парламенте Независимой от здравого смысла Украины! Героям слава!!! Это пи***ец! Эти черти принимают законы!" – написала она.

Отметим, что Сергей Притула не был народным депутатом. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

Такие обвинения не остались без внимания Притулы и на телевидении он прокомментировал их.

"Там уже только надежда на помощь Господа Бога. Может, он как-нибудь поможет этой женщине пережить те сложные времена, потому что на здоровую голову подобное не говорится", – сказал шоумен.

В своем Instagram он также опубликовал видео оригинала и свою пародию на Добкина.

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"Тот случай, когда ты высмеиваешь обдолбыша в парламенте, а потом его коллеги утверждают, что обдолбыш - это ты! Учитывая, что пародию на Добкина младшего я записывал в сентябре в 2018-м, а черным пиаром это вылезло в январе в 2022-м, может замерить память электората", – заявил он.

В 2016 году журналисты заметили как депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Добкин ведет себя странно в парламенте. Он в сессионном зале зашел не надолго за колонну, а после нардеп что-то запивал водой и был возбужденный.

В 2018 году Сергей Притула записал пародию на действия нардепа, которую опубликовал в Facebook.

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