Добкина снова застукали в Раде на странном поведении (видео)

На записи видно, что законодатель ведет себя весьма нервно: он хрустит пальцами, постоянно почесывается и смеется.

В Верховной Раде снова зафиксировали странное поведение народного депутата от "Оппоблока" Дмитрия Добкина.

На видео, опубликованном фотографом Яном Домбровским, видно, что законодатель ведет себя весьма нервно: он хрустит пальцами, постоянно почесывается и смеется.

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При этом, по словам фотографа, Добкин пришел в Раду всего на 10 минут во время перерыва, немного посидел, после чего ушел.

Кстати, по мотивам очередного "эпичного" прихода Добкина-младшего на работу мы создали для вас новый коуб.

А также предлагаем вспомнить один из старых.

Напомним, неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют далеко не впервые. Ниже - подборка видео с выходками Добкина-младшего.

Ранее Добкин заявлял, что болеет и имеет проблемы "неврологического характера". Он подчеркивал, что "все мы живые люди" и в отличии от многих здоровых депутатов он не дерется и никого не оскорбляет.