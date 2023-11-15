Врачи прибегли к такой операции, чтобы сохранить ногу юной девушке, у которой обнаружили рак костей.

Во Львове 18-летней девушке с онкологией провели редкую операцию - ротационную пластику, чтобы сохранить функциональность ноги.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, о своем опасном диагнозе - рак костей - Юлия из Ивано-Франковска узнала за день до своего 18-летия. Она ударилась ногой и обратилась к врачам. После тщательного обследования ей озвучили диагноз - остеосаркома 2В стадии.

Девушку начали лечить местные онкологи Ивано-Франковской детской областной клинической больницы. Назначили шесть сеансов химиотерапии, однако они не помогли. Болезнь прогрессировала и могла убить девушку.

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"Дальнейшее распространение агрессивной опухоли можно было остановить только одним способом - срочно удалить пораженную бедренную кость. Но у Юли рак уже распространился и на коленный сустав, поэтому речь шла об ампутации ноги на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Чтобы побороться за качество жизни девушки и сохранить ногу максимально функциональной, свои усилия объединили врачи трех городов – Ивано-Франковска, Львова и Киева. После нескольких консилиумов они решили провести редкую для Украины операцию — ротационную пластику. Это хирургическое вмешательство у детей, которым из-за рака костей удаляют часть ноги вместе с коленом. А нижнюю часть конечности вместе со стопой поворачивают на 180 градусов и пришивают к бедренной кости — задом наперед. Таким образом, стопа начинает выполнять роль колена, что позволяет впоследствии установить функциональный протез и насколько это возможно сохранить чувствительность и подвижность конечности.

Сначала хирурги удалили Юли пораженные саркомой кости - часть бедра, голени и коленный сустав. Следующий этап операции - ротационная пластика. Врачи соединили две кости разных диаметров — бедренную и большеберцовую, последнюю при этом развернули на 180 градусов — пяткой вперед. После этого наложили гипс и зафиксировали металлической пластиной. Операция прошла успешно.

Юлия уже вернулась в Ивано-Франковск и продолжает химиотерапию и борьбу с недугом. Потом ее будут ождать реабилитация и протезирование. Функцию удаленного коленного сустава будет выполнять стопа, благодаря чему девушка сможет получить функциональный протез и овладеть ходьбой.

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