Обвиняемый переправлял военнообязанных украинцев через горную местность Закарпатья в Румынию.

На Закарпатье будут судить местного жителя за организацию переправки через границу военнообязанных, которая завершилась смертью одного из них.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, ему инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины.

По данным следствия, в начале апреля мужчина организовал для двух граждан пересечение границы вне пунктов пропуска. Через горную местность они должны были попасть в Румынию. За свои услуги обвиняемый получил 8 тыс. долларов.

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"С помощью сообщников, в отношении которых начато отдельное уголовное производство, обвиняемый приобщил двух граждан к группе, которая должна была пересечь границу. Шестерых граждан доставили в Рахов, а оттуда - в участок вблизи горы Поп Иван", - говорится в сообщении.

Из-за сложных погодных условий проводник не сопровождал их непосредственно до линии границы. Он оставил группу в горах, предоставив указания по дальнейшему направлению движения. В итоге один из мужчин во время переправки погиб.

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